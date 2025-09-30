Ufficiale Scozia, i convocati per le gare di ottobre: ci sono Gilmour e McTominay

Ci sono come sempre Gilmour e McTominay tra i convocati del ct della Scozia per le sfide contro Grecia (9 ottobre) e Bielorussia il 12 ottobre, entrambe valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 e incluse nel girone C. La lista completa dei convocati per la sosta nazionali di ottobre

Portieri: Gordon (Heart of Midlothian), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers).

Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al-Etiffaq), Hickey (Brentford), McKenna (Dinamo Zagabria), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic).

Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Ferguson (Bologna), Gannon Doak (Bournemouth), Gilmour (Napoli), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich City), McTominay (Napoli), Miller (Udinese).

Attaccanti: Adams (Torino), Bowie (Hibernian), Dykes (Birmingham City), Hirst (Ipswich Town).