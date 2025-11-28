Scozia, la storica rovesciata di McTominay diventerà un murales!
La rovesciata spettacolare di Scott McTominay, realizzata in Scozia-Danimarca durante l’ultima sosta nazionali, potrebbe presto diventare un murales. L’opera, richiesta da moltissimi tifosi scozzesi e considerata un omaggio doveroso al “gol più bello di sempre della Scozia”, dovrebbe essere realizzata a Mount Florida, vicino alla scuola primaria locale. Le istituzioni scozzesi sembrano orientate a dare il via libera al progetto. A riportarlo è il Times di Glasgow.
Il centrocampista del Napoli, rinato dopo il trasferimento in azzurro e già protagonista dello scudetto 2023, entrerà così anche nel patrimonio culturale del suo Paese. La sua rovesciata ha inoltre stabilito un record impressionante: McTominay ha colpito il pallone a 2,51 metri da terra, venti centimetri più in alto della celebre acrobazia di Cristiano Ronaldo con la Juventus. Un gesto destinato a rimanere nella leggenda.
There are calls for a mural of “Scotland’s best goal ever” scored by Scott McTominay against Denmark to be created in Mount Florida.— SCOTBALL 🏴 (@scotball_) November 28, 2025
It’s being suggested the artwork could be located in the vicinity of Mount Florida Primary School.
(News source: @Glasgow_Times
Image: Newsquest) pic.twitter.com/2oppvqG8mz
