Foto

Scozia, la storica rovesciata di McTominay diventerà un murales!

Scozia, la storica rovesciata di McTominay diventerà un murales!
Oggi alle 21:10Notizie
di Antonio Noto

La rovesciata spettacolare di Scott McTominay, realizzata in Scozia-Danimarca durante l’ultima sosta nazionali, potrebbe presto diventare un murales. L’opera, richiesta da moltissimi tifosi scozzesi e considerata un omaggio doveroso al “gol più bello di sempre della Scozia”, dovrebbe essere realizzata a Mount Florida, vicino alla scuola primaria locale. Le istituzioni scozzesi sembrano orientate a dare il via libera al progetto. A riportarlo è il Times di Glasgow.

Il centrocampista del Napoli, rinato dopo il trasferimento in azzurro e già protagonista dello scudetto 2023, entrerà così anche nel patrimonio culturale del suo Paese. La sua rovesciata ha inoltre stabilito un record impressionante: McTominay ha colpito il pallone a 2,51 metri da terra, venti centimetri più in alto della celebre acrobazia di Cristiano Ronaldo con la Juventus. Un gesto destinato a rimanere nella leggenda.