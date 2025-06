Ufficiale Scozia-Liechtenstein, le formazioni: la decisione su McTominay e Gilmour

A breve la Scozia scenderà in campo contro il Liechtenstein in amichevole. Il commissario tecnico Steve Clarke deve fare a meno di Scott McTominay, fermato da un leggero trauma distorsivo al ginocchio. Il centrocampista del Napoli non figura - chiaramente - neanche tra le riserve.

Titolare e confermatissimo invece l'altro azzurro, Billy Gilmour, che dovrebbe agire da vertice basso in una mediana a tre con Miller e Gilmour, alle spalle del trequartista McGinn. Di seguito le formazioni ufficiali.

SCOZIA (4-3-1-2): Doohan, Ralston, Hendry, McKenna, Robertson, Miller, Gilmour, Ferguson, McGinn, Adams, Hirst. A disposizione: McKenna, Slicker, Hanley, Conway, Souttar, Irving, Wilson, Barron, Johnston, Doig, Patterson, Bowie.

LIECHTENSTEIN (5-4-1): Buchel, Traber, Wieser, Hofer, Kindle, Luchinger, N. Hasler, Sele, Goppel, Saglam, Luque Notaro. A disposizione: Lo Russo, J Ospelt, Oberwaditzer, N Beck, Malin, Beck, Meier, Netzer, F Wolfinger, Zünd, Weissenhofer, Pizzi.