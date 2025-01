Foto Scuffet ha scelto il numero di maglia che indosserà al Napoli

Il Napoli ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale è il numero di maglia scelto da Simone Scuffet per la sua avventura in azzurro. L’ex portiere di Udinese e Cagliari ha optato per la maglia numero 96, ovvero il suo anno di nascita.

Il portiere è arrivato in prestito secco fino al 30 giugno con Caprile ceduto in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. In estate i sardi potranno eventualmente riscattare l’ex portiere del Bari pagando 8 milioni al Napoli. Intanto attesa per il rinnovo di Meret con la firma che al momento è slittata.