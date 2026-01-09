Se Neres non recupera Conte ha già il piano B! Sky: due azzurri si sposteranno

vedi letture

Le prove tattiche sono già partite in vista della sfida di domenica contro l’Inter di Chivu. In casa Napoli tiene banco la condizione di David Neres, ancora alle prese con il recupero fisico e in dubbio per il big match. Per questo lo staff tecnico sta studiando soluzioni alternative per non perdere equilibrio e pericolosità offensiva.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, se l’esterno brasiliano non dovesse farcela, è pronto un piano già testato: Politano avanzato nel tridente e Di Lorenzo adattato a centrocampo. Una mossa che permetterebbe di mantenere intensità sulle corsie e solidità in fase di non possesso, senza stravolgere l’assetto della squadra.