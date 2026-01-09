Se Neres non recupera Conte ha già il piano B! Sky: due azzurri si sposteranno
TuttoNapoli.net
Le prove tattiche sono già partite in vista della sfida di domenica contro l’Inter di Chivu. In casa Napoli tiene banco la condizione di David Neres, ancora alle prese con il recupero fisico e in dubbio per il big match. Per questo lo staff tecnico sta studiando soluzioni alternative per non perdere equilibrio e pericolosità offensiva.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, se l’esterno brasiliano non dovesse farcela, è pronto un piano già testato: Politano avanzato nel tridente e Di Lorenzo adattato a centrocampo. Una mossa che permetterebbe di mantenere intensità sulle corsie e solidità in fase di non possesso, senza stravolgere l’assetto della squadra.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Conte e Chivu di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Manna a CRC: "Quanto accaduto col Verona sotto gli occhi di tutti. Inter? Non è gara chiave per lo scudetto. Sul mercato..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com