Secondo cambio per il Napoli: esordio al Maradona per Giovane
Oggi alle 19:44Notizie
di Antonio Noto

Al 84' secondo cambio per il Napoli. Esce Antonio Vergara, entra Giovane. Per l'attaccante brasiliano è l'esordio in maglia azzurra al Maradona. Vergara è costretto ad uscire per capogiri dopo la botta al naso ricevuta qualche minuto fa da Parisi.

