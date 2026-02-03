Ufficiale

Seduta pomeridiana a Castel Volturno: primo allenamento per Alisson Santos, il report del club

Oggi alle 17:40Notizie
di Antonio Noto

Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte alla squadra in seguito alla vittoria contro la Fiorentina, il Napoli è tornato ad allenarsi questo pomeriggio al Training Center di Castel Volturno in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa. Presente anche l'ultimo arrivato, il nuovo acquisto proveniente dallo Sporting, Alisson Santos

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Dopo la vittoria di sabato pomeriggio, il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro il Genoa, sabato alle 18:00 allo stadio Marassi. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana in due gruppi, impegnati in un lavoro di forza e in una parte aerobica".