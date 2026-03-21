Serie A, classifica: la Cremonese vince e si porta a -1 dalla Fiorentina che attende l’Inter
La Cremonese di mister Marco Giampaolo accende ulteriormente la lotta per non retrocedere, tornando a sperare grazie al successo ottenuto sul Parma. I grigiorossi inaugurano l’esordio del nuovo allenatore con tre punti preziosissimi, che permettono loro di agganciare il Lecce a quota 27 punti e di portarsi a 1 dalla Fiorentina, che domani sera è attesa dalla sfida contro l’Inter capolista.
La classifica aggiornata
Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle altre gare valide per la 30ª giornata.
Inter 68 (29 partite giocate)
Napoli 62 (30)
Milan 60 (29)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Udinese 39 (30)
Sassuolo 38 (29)
Parma 34 (30)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Cremonese 27 (30)
Lecce 27 (29)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
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