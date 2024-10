Serie A dopo 8 giornate: Conte ad un solo punto dal Napoli Scudetto di Spalletti

Il Napoli di Antonio Conte comanda la classifica di Serie A con 19 punti dopo 8 giornate di campionato. Primo posti in solitaria per gli azzurri con un vantaggio di +3 sulla Juventus, +5 sul Milan e per ora sull'Inter, impegnata all'Olimpico nel posticipo contro la Roma.

Gli uomini di Conte hanno un solo punto alla stessa giornata di campionato rispetto al Napoli scudettato di Spalletti. In quella occasione 20 e primo posto, però in coabitazione con l'Atalanta di Gasperini.