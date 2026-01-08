Foto

Serie A, la classifica: il Milan salva un punto e torna +1 sul Napoli, scappa l’Inter

Oggi alle 22:58Notizie
di Francesco Carbone

Clamoroso pareggio a San Siro tra Milan e Genoa, che termina 1-1. Dopo il vantaggio ospite firmato da Colombo, è Leao a riportare in equilibrio il risultato nel finale. Nel recupero, il Genoa fallisce un rigore che avrebbe potuto dare un’importante spinta in chiave salvezza: i liguri restano comunque a +3 sulla zona retrocessione. Il Milan, invece, resta a +1 sul Napoli, ma si distacca dall’Inter.

CLASSIFICA
1. Inter 42*
2. Milan 39*
3. Napoli 38*
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33*
7. Atalanta 28
8. Bologna 26*
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18*
16. Lecce 17*
17. Genoa 16
18. Hellas Verona 13*
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12

* una partita in meno