Foto Serie A, la classifica: il Milan salva un punto e torna +1 sul Napoli, scappa l’Inter

Clamoroso pareggio a San Siro tra Milan e Genoa, che termina 1-1. Dopo il vantaggio ospite firmato da Colombo, è Leao a riportare in equilibrio il risultato nel finale. Nel recupero, il Genoa fallisce un rigore che avrebbe potuto dare un’importante spinta in chiave salvezza: i liguri restano comunque a +3 sulla zona retrocessione. Il Milan, invece, resta a +1 sul Napoli, ma si distacca dall’Inter.

CLASSIFICA

1. Inter 42*

2. Milan 39*

3. Napoli 38*

4. Juventus 36

5. Roma 36

6. Como 33*

7. Atalanta 28

8. Bologna 26*

9. Lazio 25

10. Udinese 25

11. Sassuolo 23

12. Torino 23

13. Cremonese 22

14. Cagliari 19

15. Parma 18*

16. Lecce 17*

17. Genoa 16

18. Hellas Verona 13*

19. Fiorentina 13

20. Pisa 12

* una partita in meno