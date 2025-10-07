Ufficiale

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: un giocatore squalificato per un turno 

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Solo un giocatore squalificato in Serie A dopo la sesta giornata di andata. Si tratta di Idrissa Touré del Pisa "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". (ANSA).