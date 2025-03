Serie A, Lukaku in cima alla classifica degli assist: il belga raggiunge Nuno Tavares

Un gol e un assist per Romelu Lukaku, che trascina il Napoli nella vittoria al Maradona contro la Fiorentina. Per l'attaccante azzurro, arrivato in doppia cifra per quanto riguarda le marcature, arriva un altro traguardo importante. Il belga, infatti, ora comanda la classifica degli assist in Serie A di questa stagione (8) insieme all'esterno della Lazio Nuno Tavares.

