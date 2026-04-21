Serie A, medie voto allenatori Tmw: Conte è 7°, dietro anche a De Rossi e Palladino
Il vantaggio tra Cesc Fabregas e Cristian Chivu si è ormai ridotto al minimo: appena un centesimo separa i due tecnici nella classifica delle medie voto. A completare il podio c’è Luciano Spalletti, che sta consolidando la posizione Champions della Juventus grazie al lavoro svolto nelle ultime giornate.
La classifica dopo 33 giornate
Perde invece una posizione Antonio Conte, scivolato al settimo posto della graduatoria. Questa, nel dettaglio, è la classifica delle medie voto stilata da Tuttomercatoweb per gli allenatori di Serie A dopo 33 giornate di campionato, con tra parentesi il numero di partite disputate in panchina da ciascuno.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.65 (33)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.64 (33)
3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.48 (24)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.45 (22)
5. Roberto D'Aversa (Torino) 6.36 (7)
6. Daniele De Rossi (Genoa) 6.30 (23)
7. Antonio Conte (Napoli) 6.29 (33)
8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.27 (33)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.26 (33)
10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.20 (33)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.06 (33)
12. Maurizio Sarri (Lazio) 6.06 (33)
13. Carlos Cuesta (Parma) 6.06 (33)
14. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.00 (33)
15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (33)
16. Kosta Runjaić (Udinese) 5.98 (33)
17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.93 (23)
18. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.75 (4)
19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.70 (10)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.45 (10)
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