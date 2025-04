Serie A, Napoli unica squadra con due centrocampisti centrali con più di 5 gol

Con il gol del momentaneo vantaggio a Bologna di ieri, Frank Anguissa ha firmato la sua rete numero 6 in campionato. Grazie ad Anguissa e Scott McTominay (6 reti in campionato), il Napoli è l'unica squadra con due centrocampisti centrali che hanno segnato più di cinque gol in questa Serie A. A riportare il dato statistico su X, è Opta.