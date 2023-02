Serie A, Osimhen alla caccia del record di gol consecutivi in maglia azzurra

Il nigeriano è insieme a Gonzalo Higuain l'unico azzurro ad aver segnato in sei gare di seguito in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen potrebbe diventare il primo calciatore del Napoli a segnare in sette presenze consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Il nigeriano è insieme a Gonzalo Higuain l'unico azzurro ad aver segnato in sei gare di seguito in campionato.