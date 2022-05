"Serie A più difficile dell'anno scorso”, l’80% degli utenti di TN non concorda con Spalletti

Gli utenti di TuttoNapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, non concorda con Spalletti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il 6-1 di sabato scorso, Luciano Spalletti ha voluto elogiare il suo operato e la Champions League raggiunta, obiettivo stagionale del club. Il tecnico toscano ha sottolineato l’importanza del traguardo ottenuto dicendo: “Questo non è un campionato più facile degli altri, è l'opposto, nel senso che ci sono squadre di metà classifica che lottano e hanno un livello di qualità e di modo di stare in campo diverso dagli anni precedenti. Ora sembra quasi un successo essere la Lazio e la Roma mentre il Napoli è stato insufficiente, ma non è così, è un giochino a creare sempre le aspettative di quelli che non sono i nostri amici. Il campo ha detto che chi ci sta avanti è stato più forte di noi. Secondo me la squadra ha giocato un grandissimo campionato, si viene da due anni tra alti e bassi".

Gli utenti di TuttoNapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, non concorda con Spalletti. Per l’80% dei tifosi azzurri il campionato di quest’anno non è più difficile di quello dello scorso anno. Sei d’accordo con le dichiarazioni di Spalletti o no? Rispondi al nostro sondaggio suTuttonapoli.net.