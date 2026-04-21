Ufficiale Serie A, presentazione calendario 2026-27: svelati luogo e data

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Il calendario che verrà ufficializzato a Parma definirà non solo l’ordine delle partite, ma anche la gestione delle pause per le nazionali.

La Serie A si prepara già alla stagione 2026-27, con l’inizio del campionato fissato per il weekend del 23 agosto e la conclusione prevista il 30 maggio 2027. Come da tradizione, il calendario sarà svelato il 5 giugno presso il Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A. L’evento, organizzato dalla Lega Serie A insieme alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Parma e a Ifis Sport, rappresenta ormai un appuntamento fisso di fine stagione, con la presentazione degli accoppiamenti giornata per giornata come momento centrale.

Date chiave della stagione 2026-27

Il calendario che verrà ufficializzato a Parma definirà non solo l’ordine delle partite, ma anche la gestione delle pause per le nazionali, un aspetto cruciale per le squadre impegnate anche nelle competizioni europee. L’inizio del campionato è previsto per il 23 agosto 2026, mentre sono già programmate soste tra settembre e ottobre, a novembre e a marzo, prima della conclusione fissata al 30 maggio 2027. Queste finestre influenzeranno in modo significativo la distribuzione degli impegni durante l’intera stagione. Di seguito tutte le date da ricordare per la prossima stagione.

23 agosto 2026: inizio del campionato (weekend)

21 settembre – 6 ottobre 2026: sosta nazionali (massimo quattro gare)

9 – 17 novembre 2026: sosta nazionali (massimo due gare)

22 – 30 marzo 2027: sosta nazionali (massimo due gare)

30 maggio 2027: ultima giornata di campionato