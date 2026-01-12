Ufficiale
Serie A, uno scozzese giganteggia a San Siro: McTominay è l'MVP di Inter-Napoli
TuttoNapoli.net
Non poteva che essere lui l'MVP di Inter-Napoli. Scott McTominay con una doppietta rimonta due volte i nerazzurri e permette al Napoli di pareggiare 2-2 e restare in scia a -4 dalla squadra di Chivu. Il centrocampista azzurro è il Panini Player of the match, ad annunciarlo con un post sui propri canali social è la Lega Serie A.
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
|Napoli
|Parma
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
