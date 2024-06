Serie C, ecco i gironi del 2024/25: la Juve trasloca nel C con le squadre del Sud

La Lega Pro ha reso noti i gironi per la prossima stagione con il sorteggio delle tre seconde squadre

La Lega Pro ha reso noti i gironi per la prossima stagione con il sorteggio delle tre seconde squadre reso necessario poiché nessuno dei tre club voleva finire nel raggruppamento meridionale. Alla fine, come ampiamente previsto, sarà la Juventus Next Gen a traslocare nuovamente (dopo essere passato da quello A a quello B nella passata stagione) e finire nel Girone C, con l'Atalanta U23 che resta in quello A dove era stata inserita nella passata stagione e la new entry Milan Futuro che giocherà nel Girone B. Di seguito i gironi completi:

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Vicenza, Virtus Verona

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris