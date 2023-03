"Si parla poco del Napoli? E' come per il Bayern!", Ghoulam replica a Behrami: "Ma qui è eccezione..."

Botta e risposta negli studi Dazn tra due ex azzurri. Se da una parte Faouzi Ghoulam sottolinea come a livello nazionale si parli troppo poco del Napoli

Se da una parte Faouzi Ghoulam sottolinea come a livello nazionale si parli troppo poco del Napoli, dall'altra Valon Behrami risponde: "Ma è come per il Bayern in Germania, ormai si parla delle altre squadre...", ma a quel punto l'algerino a sua volta replica: "Ma non significa nulla, qui si tratta per il Napoli di un'eccezione". Lo stesso Behrami sempre a Dazn ha detto cose poco carine sull'ex compagno di squadra Cavani.