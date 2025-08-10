Simeone, esordio con sconfitta: il Torino perde 3-0 contro il Valencia

Quest'oggi Giovanni Simeone è sceso in campo per la prima volta vestendo la maglia del Torino, dopo essersi trasferito dal Napoli solo pochi giorni fa. Per il Cholito, entrato al minuto 58 della ripresa, si è trattato però di un esordio "amaro": i granata hanno perso per 3-0 il test amichevole contro il Valencia, a segno Rioja e doppietta di Javi Guerra.