Sky - Ancelotti, un'ora in conference call con ADL: squadra tornerà a Castel Volturno domani pomeriggio

Secondo quanto riferito dal sito di Gianluca Di Marzio di Sky Sport, al centro sportivo la squadra è andata via dopo l'allenamento ed è rimasto il solo Ancelotti, impegnato ormai da più di un'ora in una lunga conference call con il presidente Aurelio De Laurentiis. Si attende adesso un cenno dalla società, che potrebbe arrivare a breve sotto forma di comunicato, per spiegare quanto accaduto nelle ultime convulse ore. Per la squadra invece l'appuntamento è fissato per domani, quando Insigne e compagni faranno ritorno a Castel Volturno per prendere parte all'allenamento pomeridiano in programma alle 15.30.