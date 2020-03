Sky - Barça e Napoli in continuo contatto: chiedono una decisione dell'UEFA entro stasera

Barcellona-Napoli sarà rinviata o no? Stando al comunicato dell'UEFA, no, non per ora. Ma una decisione sarà presa il prossimo 17 marzo. Come riferito da Sky Sport, Napoli e Barcellona sono in continuo contatto per aggiornarsi sullo stato delle cose. Entrambi i club si augurano che entro stasera venga presa una decisione circa il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, anche per attuare al meglio le misure di contentimento del Coronavirus.