Sky - Conte-ADL, incontro a Castel Volturno: niente riunione, ecco cos'è accaduto

Il giornalista Massimo Ugolini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'incontro che c'è stato oggi a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, il giorno dopo il pari con l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni: "Conte-De Laurentiis, non c’è stata una riunione vera e propria, però i due si sono incontrati a Castel Volturno.

Pochi secondi, i soliti convenevoli prima che il presidente incontrasse i proprietari del centro sportivo. Lo ricordiamo, a scadenza 2026, il presidente sta lavorando per dare una casa definitiva di proprietà al Napoli. Ovviamente un aspetto importante, lo ha sottolineato a ripetizione anche Conte nelle ultime settimane. Non solo il centro sportivo, anche il settore giovanile. Quindi c’è stato quest’incontro, i due si sono salutati pochi istanti e poi Antonio Conte ha continuato a lavorare sul campo con i suoi giocatori perché oggi è stato allenamento. Subito la testa alla Lazio, partita fortemente indicativa sul fututo del Napoli che sta facendo un qualcosa di straordinario: nelle ultime nove gare, sette vittorie e due pareggi per una squadra che arrivava dal decimo posto. Una squadra che è stata ricostruita ma solo in parte nel mercato estivo, perché bisognerà ancora lavorare soprattutto dulle seconde linee”.