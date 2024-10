Sky - Empoli-Napoli, ultime di formazione: ancora out Neres, Conte conferma il tridente

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili formazioni di Empoli-Napoli

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili formazioni di Empoli-Napoli: “Tra i padroni di casa rispetto alla sfida persa contro la Lazio, davanti potrebbe tornare Colombo dal 1', con Fazzini ed Esposito alle sue spalle. Le condizioni di Viti non dovrebbero preoccupare. Dovrebbe giocare nella difesa a 3 con Goglichidze e Ismajli. In casa Napoli, invece, in difesa torna Spinazzola nel ruolo di terzino sinistro dopo gli impegni con la Nazionale uruguaiana di Olivera. A centrocampo Gilmour giocherà al posto di Lobotka. In attacco confermato il tridente Politano, Lukaku, Kvaratskhelia”.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D'Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte