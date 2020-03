Sky - Gruppo quasi al completo per Gattuso: Maksimovic e Malcuit unici due con problemi

Nikola Maksimovic e Kevin Malcuit non si sono allenati con il resto della squadra, ma per Rino Gattuso il gruppo è quasi al completo. A Castel Volturno il Napoli continua ad allenarsi, nonostante anche Barcellona-Napoli sia a forte rischio, e per l'allenatore calabrese gli unici due indisponibili al momento sono i due difensori. A riportarlo è Sky Sport.