Sky - La probabile formazione: Meret dal 1', Maksimovic in panchina. Dubbio a centrocampo

Mancano ormai poche ore alla partita tra Napoli e Juventus. Per Gattuso ci sono ancora vari dubbi: secondo quanto riferito dalla redazione di Sky, la gastroenterite ha messo ko David Ospina e il portiere colombiano lascerà il posto a Alex Meret. L'allenatore calabrese si porterà dietro fino alla fine il dubbio sul centrocampo: due i posti assegnati con Zielinski e Demme, ma Fabián e Lobotka si giocano l’ultima maglia. Meno difficoltà in difesa: Hysaj e Mario Rui sugli esterni, Manolas e Di Lorenzo al centro. In attacco ci saranno il capitano Insigne, Milik e Callejon ritenuti intoccabili.

Questa la probabile formazione del Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.