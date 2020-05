Sky - Le ultime da Castel Volturno: c'è un azzurro che ha perso 3 kg in quarantena

Il Napoli continua gli allenamenti individuali nel Centro Sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri, in attesa di sapere cosa ne sarà del futuro del campionato di Serie A, sono alle prese col settimo giorno di preparazione. Come riporta la redazione di Sky Sport 24, un calciatore su tutti ha meravigliato per la condizione mostrata in questi primi giorni: Dries Mertens

3 CHILI PERSI - Il belga ha addirittura perso 3 chili nei giorni di quarantena, presentandosi a Castel Volturno in forma smagliante: non solo fisicamente, ma anche mentalmente al netto delle tante voci di mercato che sono su Ciro