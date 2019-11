Sky - Le ultime di formazione: Elmas sostituirà Allan, in avanti spazio a Mertens e Insigne

Il Napoli domani sfiderà il Bologna per tornare al successo in campionato dopo il pareggio incoraggiante conquistato sul campo del Liverpool in Champions League. Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti deve fare i conti con diverse assenze, l’ultima è quella di Allan, che ha riportato un infortunio alle costole che non gli permetterà di essere disponibile. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky, Meret sarà confermato in porta, davanti a lui la linea a quattro composta da Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, con Koulibaly e Manolas nel mezzo. A centrocampo, l’assenza del brasiliano dovrebbe dare spazio ad Elmas accanto a Fabian Ruiz, mentre sulle fasce agiranno Callejon e Zielinski. In avanti torna Insigne, con Lozano verso un turno di riposo; Mertens farà coppia col capitano azzurro in attacco.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Carlo Ancelotti.