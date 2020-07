Sky - Le ultime sull'11 titolare: Demme in regia. In avanti il tridente dei piccoletti

Ci sarà emozione considerando i trascorsi per Rino Gattuso nella sfida di domani contro il Milan al San Paolo. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla probabile formazione contro i rossoneri: in porta spazio ad Ospina, ai danni di Meret. In difesa rientra Koulibaly, fuori Manolas. A centrocampo ci saranno Fabian, Demme e Zielinski. Ci sarà ancora una volta il tridente con Insigne-Mertens e Callejon.