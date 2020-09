Sky - Milik in partenza per l'Austria: visite approfondite alle ginocchia operate

Arek Milik è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante polacco, spiega Sky Sport, è in partenza per l'Austria, Innsbruck per la precisione, dove sosterrà la prima parte di visite mediche con particolare attenzione al ginocchio. Resta questo l'ultimo ostacolo per il trasferimento in giallorosso dell'attaccante classe '94.