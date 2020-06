Sky - Probabile formazione Inter: quanti dubbi in difesa per Conte

Mancano poco più di 48 ore al ritorno in campo dell'Inter, oggi impegnata in una seduta mattutina ad Appiano Gentile. In vista della trasferta di Napoli, dove andrà in scena il dentro o fuori di Coppa Italia che vale la finale della competizione, sono diverse le certezze di formazione, a partire dall'insostituibile coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Alle spalle della quale potrebbe sistemarsi Christian Eriksen, per ora in vantaggio su Stefano Sensi; a centrocampo spazio a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, con Ashley Young sulla sinistra e Antonio Candreva favorito su Victor Moses per occupare il binario opposto.

DUBBI IN DIFESA - Qualche punto di domanda in più in difesa, nei tre davanti a capitan Samir Handanovic: l'unico punto fermo è Milan Skriniar, che dovrebbe essere affiancato da Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni. Ma rimangono vive le ipotesi Stefan De Vrij, completamente recuperato, e Danilo D'Ambrosio. Probabili assenti gli uruguaiani Matias Vecino e Diego Godin. Lo riporta Sky Sport.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez