Sky - Quotazioni in aumento per Elmas: con la Samp può partire dal 1'

Massimo Ugolini, volto di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per le ultime di formazione in vista della Samp: “Su Insigne non sono molto ottimista per la sua presenza contro al Sampdoria, bisogna vedere per il Liverpool. Elmas? Penso che possa avere un’occasione dal primo minuto, anche in ottica turnover in vista della sfida con il Liverpool. Dopo gli ultimi allenamenti avremo idee più chiare su quella che potrebbe essere la formazione di Ancelotti contro la Sampdoria”.