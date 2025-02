Sky - Si va verso il 3-5-2: possibile sorpresa a centrocampo

La redazione di Sky Sport prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in vista della gara di sabato al Maradona contro l'Inter. Probabile il 3-5-2 - modulo dunque che verrebbe confermato - con qualche dubbio, come Gilmour e Billing su cui la riflessione è aperta. Uno dei due sarà il sostituto dell'infortunato Anguissa che tornerà dopo la sosta. In attacco Raspadori-Lukaku. Ecco la probabile formazione:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour/Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.