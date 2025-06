Ufficiale Slovacchia-Italia U21, le formazioni: Ambrosino in panchina, Nunziata sceglie il 'falso 9'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Slovacchia-Italia, secondo match dei gironi degli Europei Under 21. Nel suo 4-3-2-1 il ct Nunziata lascia in panchina il napoletano Ambrosino e opta per Gnonto falso 9, alle sue spalle Baldanzi e Casadei (preferito a Koleosho). In difesa Coppola si riprende il posto da titolare a scapito di Ghilardi, per il resto confermati gli uomini della scorsa gara contro la Romania.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Sauer; Marcelli, Suslov, Sauer. Ct: Kentos

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct: Nunziata