Ufficiale Slovenia-Slovacchia, le formazioni: tanti 'italiani' titolari, Bijol sfida Lobotka

vedi letture

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Slovenia-Slovacchia, partita valida per i playoff di UEFA Nations League di Lega B/C. Mister Kek non può rinunciare ad Oblak (Atlético Madrid) tra i pali mentre in difesa spunta Jaka Bijol dell'Udinese titolare, con il compagno di squadra Lovric a centrocampo. In avanti il tridente con Stojanovic (Salernitana) e bomber Sesko del Lipsia.

Fronte Francesco Calzona, per altro ex allenatore del Napoli della scorsa stagione, scendono in campo dal primo minuti l'ex interista Milan Skriniar, ora al Fenerbahce da Mourinho, con Hancko (Feyenoord) spostato sull'out di sinistra, a centrocampo ecco Lobotka (Napoli) e Duda (Hellas Verona) con Suslov spostato a sinistra nel tridente d'attacco.

SLOVENIA (4-3-3): Oblak; Zarnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Lovric, Cerin, Eslnik; Stojanovic, Sesko, Vipotnik. Allenatore: Kek.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka, Gyomber, Skriniar, Mesik, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Suslov. Allenatore: Calzona.