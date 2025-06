Prima pagina La Gazzetta dello Sport apre con Allegri: "Cambio il Milan"

Max Allegri detta legge nel Far West rossonero. Il tecnico livornese vuole una super partenza e la prima squadra di A si vedrà in ritiro già venerdì, con i big subito al volo, sveglia presto e doppi allenamenti la ricetta perfetta: "Cambio il Milan", riassume in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Tutto mentre l'ex Juventus è ancora in Sardegna per le ferie.

Intanto l'Inter si rifà il look in attacco, con le uscite di Arnautovic e Correa. Bonny è preso dal Parma, tutto fatto e visite mediche solo da programmare, per un colpo da 24 milioni, il centravanti francese dovrebbe percepire intorno ai 2 milioni a stagione. Pio Esposito invece veste già in nerazzurro ed è al Mondiale per Club con il resto del gruppo di Chivu a brillare dopo il gol forgiato contro il River Plate, anche se nelle ultime ore ha subito un affaticamento e potrebbe saltare il Fluminense agli ottavi.

Quanto alla Juventus, ultima italiana impegnata al Mondiale per Club, la dirigenza è a stretto contatto con il dossier Jonathan David e si sta avvicinando sempre più al canadese che ha lasciato il Lilla a parametro zero. Solamente che la presenza di Dusan Vlahovic in rosa frena la chiusura dell'operazione e i bianconeri devono sveltirsi a piazzare il serbo altrove.