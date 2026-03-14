Ultim'ora Paura al Maradona: malore per Banda, soccorso d'urgenza dai medici

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Tanta paura e apprensione allo Stadio Maradona, al minuto 87 di Napoli-Lecce, sul risultato di 2-1, il calciatore Lameck Banda si è accasciato a terra accusando un malore. I primi aggiornamenti arrivano da DAZN: "C'è grande preoccupazione, Banda ha avuto un malore, se ne sono accorti subito Politano e Conte. Le prime indicazioni che hanno dato al medico del Lecce è che si toccasse la parte dell'addome, adesso il team manager dice che abbia ripreso conoscenza, pare".

Il calciatore zambiano è stato immediatamente soccorso in campo e poi portato via dalle ambulanze presenti nell'impianto. C'è stata grande sinergia tra gli staff medici di Napoli e Lecce, aggiunge il bordocampista DAZN Alessio De Giuseppe.