SONDAGGIO - Il Napoli vola anche a Francoforte: chi è stato il migliore?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince anche in Champions, 2-0 a Francoforte contro l'Eintracht per l'andata degli ottavi di finale. Un gol per tempo, Osimhen nel primo e Di Lorenzo nella ripresa, che permettono alla squadra di Spalletti di mettere le mani sulla qualificazione ai quarti, risultato storico per il Napoli nella massima competizione europea. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.