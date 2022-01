SONDAGGIO - Napoli-Fiorentina, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli esce sconfitto dal match contro la Fiorentina e dice addio alla Coppa Italia. Partita pazzesca al Maradona in cui succede di tutto nei tempi regolamentari. Dopo l'1-1 del primo tempo firmato Vlahovic e Mertens, con tanto di espulsione di Dragowski, nella ripresa i viola tornano avanti con Biraghi. Nel finale di secondo tempo il Napoli perde per espulsione Lozano e Fabian Ruiz ma a tempo praticamente scaduto trova il pari con Petagna. Nei tempi supplementari, causa stanchezza e inferiorità numerica, cade e si fa trafiggere dai viola. Venuti e Piatek regalano i quarti di finale alla Fiorentina. Al 120’ il 5-2 definitivo di Maleh. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.