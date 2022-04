Spalletti si attende una reazione: questo l'unico dubbio di formazione

Con l'assenza di Koulibaly, Spalletti recupera quantomeno il primo sostituto ai centrali difensivi

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Giornata di vigilia a Castel Volturno e nel pomeriggio Luciano Spalletti in conferenza stampa naturalmente insisterà prima di tutto sull'importanza di riscattarsi, dopo le ultime due delusioni casalinghe, per blindare la Champions e non avere ulteriori rimpianti in caso di altri passi falsi delle milanesi. Il Napoli domani sarà di scena sul campo dell'Empoli, contro la squadra di Andreazzoli che non vince da 16 partite (proprio dalla gara fortunosa e rocambolesca del Maradona), per provare a confermare lo straordinario ruolino di marcia esterno che lo vede primo in trasferta con 37 punti, la miglior difesa (12 gol subiti) ed una sola sconfitta.

Recupero in difesa

Con l'assenza di Koulibaly, Spalletti recupera quantomeno il primo sostituto ai centrali difensivi. Ieri infatti s'è allenato in gruppo Juan Jesus, dopo il leggero trauma distorsivo al ginocchio di inizio settimana che sembrava averlo messo fuorigioco, e farà coppia con Rrahmani nella linea con Zanoli e Mario Rui. Non ci saranno neanche Lobotka e Di Lorenzo, quest'ultimo anche ieri ha svolto solo una parte del lavoro con i compagni, così come Ospina (toccherà dunque di nuovo a Meret) mentre Elmas ha rimediato una elongazione del bicipite femorale.

Dubbi in attacco

Con l'assenza di Lobotka, certi di un posto Anguissa e Fabian, con Zielinski probabilmente da sottopunta nel 4-2-3-1. In caso di impiego di Demme per il polacco, invece, si passerebbe ad un 4-3-3 ma il vero ballottaggio riguarda più che altro la corsia di destra con Lozano che dopo la prova positiva contro la Roma punta alla riconferma ai danni di Politano. Per il resto nessun dubbio su Osimhen e Insigne a completare il pacchetto offensivo mentre i rumors su Mertens da sottopunta dietro Osimhen dovrebbero restare tali considerando le parole di Spalletti in merito agli equilibri di squadra.