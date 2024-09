Ufficiale Spalletti si copre, 3-5-1-1 con la Francia: Pellegrini dietro Retegui

vedi letture

Ufficiali le scelte di Spalletti per Francia-Italia. Solo Di Lorenzo del Napoli tra i titolari, in attacco c'è solo Retegui perché il ct opta per il 3-5-1-1 con Pellegri trequartista. Una squadra coperta per evitare le ripartenze francesi. Ecco le scelte di formazione:

FRANCIA-ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Francia (4-2-3-1) - Maignan; Clauss, Konatè, Saliba, Theo Hernandez; Kantè, Y.Fofana; Griezmann, Olise, Barcola; Mbappè. A disposizione: Samba, Areola, Koundè, Digne, Upamecano, Koné, Zaire-Emery, Guendouzi, Kolo Muani, Dembele, Thuram. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

Italia (3-5-1-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Okoli, Buongiorno, Bellanova, Udogie, Fagioli, Brescianini, Raspadori, Zaccagni, Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.