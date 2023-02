Spezia-Napoli, incubo Spalletti per Gotti: i precedenti tra i due tecnici

Domenica alle 12.30 il Napoli di Luciano Spalletti affronterà al Picco lo Spezia di Luca Gotti nel match valido per la 21ª giornata di Serie A.

Spalletti ha vinto entrambi i precedenti da allenatore contro Luca Gotti in Serie A: 0-4 in Udinese-Napoli il 20 settembre 2021 e 1-0 in Napoli-Spezia il 10 settembre 2022.