SSC Napoli precisa: "Nessun pranzo, solo ristoro volante per i calciatori"

Nessun pranzo tutti insieme, come riportato da alcuni organi di stampa, ma un semplice ristoro volante per i calciatori del Napoli. Questa la versione della SSC Napoli in merito a quanto pubblicato oggi da alcuni quotidiani (qui per la news).

La società ha tenuto a precisare la propria versione: 'Al termine dell'allenamento sono stati allestiti dei tavoli con della frutta, sali minerali ed acqua ed i calciatori uscendo hanno attinto in maniera volante e poi hanno lasciato il centro sportivo di Castel Volturno'.