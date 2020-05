Pranzo tutti insieme all'aperto: Gattuso riunisce la squadra (rispettando le distanze)

Pranzo all'aperto per il Napoli, rispettando le distanze previste dalle misure anti-covid19. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta così la giornata di giovedì a Castel Volturno.

"Rino Gattuso ha riunito la squadra per colazione e in una mensa improvvisata all’aperto, un metro tra ogni sedia, si è ripetuto un rito che pure è fondamentale per l’armonia del gruppo: pranzo leggero e anche veloce prima che ciascuno tornasse a casa propria, con l’auto personale. In un’atmosfera assolutamente informale, ma con gel disinfettante a portata di mano. Regole che restano in vigore certo, ma con un fuoriprogramma che tutti hanno assecondato".