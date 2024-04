SSCNapoli, il commento sul sito web: "Sconfitta che affievolisce la strada che porta in Europa"

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Come ad Aprile del 2022, esattamente dopo 2 anni, il Napoli perde a Empoli. Quella volta fu una rimonta toscana sotto la pioggia. Stavolta decide un gol di Cerri in apertura e non arriva una diversa chiusura. Neppure 5 minuti, stacco dell'attaccante di stazza e potenza: 1-0.

Nei restanti 90 minuti, compreso il recupero, il Napoli prova un assalto in ogni modo, di pressione e accerchiamento, ma nessuna soluzione risulta efficace. Tiri in porta pochissimi e fiammate che si spengono all'uscio della porta. L'Empoli lotta, corre e merita per ardore, furore e resistenza. Una vittoria che vale oro per la salvezza. Il Napoli subisce la decima sconfitta in campionato che affievolisce e defocalizza i barlumi di luce per la tortuosa strada che porta in Europa".