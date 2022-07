SSCNapoli, il report del mattino: Osimhen ha svolto i test, Olivera in parte in gruppo

Allenamento mattutino per il Napoli, questo il report ufficiale

Allenamento mattutino per il Napoli, questo il report ufficiale: "Dopo una prima fasi di attivazione tra palestra e campo la squadra si è divisa in due gruppi: uno ha lavorato sulla potenza aerobica e uno sulla forza. A chiusura di sessione torneo di calcio tennis. Arrivato a Dimaro anche Osimhen che ha iniziato a svolgere in mattinata i primi test medici e fisici e del lavoro tecnico individuale in campo. Olivera ha svolto parte del lavoro in squadra e lavoro personalizzato in palestra".