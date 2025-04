Foto Stagione finita per Lindstrom: l'azzurro operato per un'ernia, finito il prestito all'Everton?

Brutte notizie per Jesper Lindstrom, che potrebbe aver chiuso anticipatamente la sua stagione 2024/2025. L’esterno offensivo del Napoli, ora in prestito all’Everton, è stato operato per un’ernia e difficilmente tornerà in campo prima dell’estate. L’infortunio si è rivelato più serio del previsto, impedendogli un rientro nel breve periodo.

L'allenatore dell’Everton, David Moyes, ha espresso il proprio dispiacere: "Purtroppo Jesper è stato operato ieri a un'ernia, quindi probabilmente non giocherà per gran parte della stagione. È una delusione per lui e per noi, perché aveva iniziato a mostrare una discreta forma nell'ultimo mese ed era un giocatore importante per noi".

Lindstrom era già stato assente nelle ultime due gare per un problema all’inguine, poi evolutosi nella necessità di un intervento chirurgico. Dopo l’operazione il danese ha rassicurato i tifosi con una foto dall’ospedale e un messaggio positivo: “È andato tutto bene. Non vedo l’ora di tornare!”.