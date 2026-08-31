Il Napoli ora si prepara alla gestione per la Champions: il calendario si fa complicato

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Da Arsenal e Manchester City alle insidie norvegesi, passando per la prima storica trasferta in Azerbaigian: il cammino europeo del Napoli presenta difficoltà, suggestioni e appuntamenti inediti. L'UEFA ha ufficializzato il calendario della fase campionato di Champions League, con gli azzurri chiamati subito a un esame complicatissimo. Si partirà al Maradona contro l'Arsenal di Mikel Arteta, campione d'Inghilterra, prima della trasferta del 13 ottobre contro il Villarreal. Una settimana più tardi arriverà a Fuorigrotta il Bodo Glimt. Il 4 novembre sarà invece il turno di Porto-Napoli, seguito il 24 novembre dalla trasferta contro il Manchester City.

De Bruyne torna a Manchester, poi Brugge e la prima volta a Baku

La sfida dell'Etihad avrà inevitabilmente un sapore particolare per Kevin De Bruyne, pronto a tornare nello stadio nel quale è diventato una stella mondiale. Il Napoli ritroverà il City dopo il 2-0 subito nella scorsa stagione e proverà a sfatare un tabù: gli azzurri non hanno mai battuto i Citizens. L'8 dicembre sarà poi la volta del Club Brugge al Maradona, mentre il 20 gennaio il Napoli volerà a Baku per affrontare il Sabah, alla sua prima partecipazione alla principale competizione europea.

Chiusura contro il Viking: Allegri cerca il pass per la seconda fase

L'ultimo appuntamento sarà Napoli-Viking il 27 gennaio, secondo incrocio casalingo con una formazione norvegese dopo quello con il Bodo Glimt. L'obiettivo è evitare un'altra eliminazione nella prima fase e il calendario offre al Napoli diverse occasioni per raccogliere punti oltre alle complicate sfide contro le inglesi. Allegri dovrà però gestire attentamente le energie tra campionato e Champions, sfruttando una rosa che nelle ultime ore di mercato ha accolto Favasuli e Badiashile e che ha visto Noa Lang essere definitivamente ritirato dal mercato dopo il mancato trasferimento al Galatasaray.