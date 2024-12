Succede di tutto al Tardini: 2 gol annullati, Parma avanti 1-0 sulla Lazio al 45'

Partita godibile e giocata a viso aperto da entrambe le squadre quella di scena al Tardini, che vede al momento il Parma avanti per 1 0 contro la Lazio grazie alla rete di Dennis Man dopo appena 7 minuti di gioco. Primi 45 minuti dove succede un po' di tutto, con annesse proteste da ambo le parti per degli episodi chiave che hanno coinvolto l'arbitraggio.

Pronti-via fa gol Rovella quando è passato poco più di un minuto: grande conclusione da fuori area che si insacca all'angolino. Dopo un controllo al monitor però l'arbitro Zufferli punisce un fallo ad inizio azione proprio di Rovella. La partita si gioca su ottimi ritmi con continui capovolgimenti di fronte. Delprato coglie solo l'esterno della rete sugli sviluppi di un corner, poi Castellanos va vicino al Pari: Isaksen serve un buon cross per l'attaccante che colpisce bene di testa ma Balogh sulla linea è decisivo. La Lazio trova un altro gol poco dopo la mezz'ora: pallone profondo di Rovella per Castellanos che parte con un attimo d'anticipo e insacca con una bella girata, ma l'argentino era in posizione di fuorigioco. Al termine della frazione grande chance di Isaksen che colpisce a botta sicura sul cross di Zaccagni, ma Valeri è ben appostato sulla linea e pronto a salvare i suoi. C'è spazio per un altro brivido per i padroni di casa: contatto Keita-Zaccagni, l'arbitro assegna il rigore, ma il Var lo richiama al monitor ed il direttore di gara ritorna sui suoi passi. Grande nervosismo nel finale, con le due panchine che vengono quasi alle mani dopo l'ultimo fallo fischiato da Zufferli.